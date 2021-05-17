2021/05/17 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

230 مشاهدة

رأت كتلة التغيير النيابية، الاثنين، عدم وجود جدوى من اجراء الانتخابات المبكرة في ظل بقاء الامر على حاله، مطالبة باعتماد جملة امور لمنع التلاعب ببطاقات الناخبين، فضلا عن مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس الكتلة، يوسف محمد، في بيان اليوم، (17 ايار 2021)، انه "ليست هناك جدوى من انتخابات مبكرة اذا كانت تنتج ذات المعادلة السياسية الموجودة حاليا"، معربا عن "خشيته من احتمال استخدام نحو مليون بطاقة الکترونیة مزورة خلال الانتخابات المقبلة".

وأضاف محمد، ان "الكتلة سبق لها وان قدمت مقترحا لتعديل قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "القانون ضمن نزاهة العملية الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة البايومترية حصرا لتصويت الناخبين، لوجود شكوك بان هناك أکثر من مليون بطاقة الكترونية كانت قد استخدمت في الانتخابات السابقة، وسيعاد استخدامها في الانتخابات المبكرة، وهذا يزعزع ضمان نزاهة العملية"، مؤكدا على ضرورة "اعتماد بصمة العين للتعرف على الناخبين عن طریق البطاقة البایومتریة كإجراء احترازي من قبل المفوضية لمنع اي تلاعب او بيع للبطاقات الى اشخاص اخرين".

وأوضح، ان "مقترح القانون اكد على ضرورة اعتماد العد والفرز اليدوي الى جانب عملية تسريع نتائج الانتخابات بصورة الكترونية، لكي تكون هناك شفافية اكبر في عملية العد والفرز لاصوات الناخبين"، مشيرا الى "وجود دلائل على التلاعب بنتائج الانتخابات عن طريق العد والفرز الالكتروني خلال الانتخابات السابقة"

وأكد، على انه "لايمكن ان ننتظر اجراء انتخابات نزيهة دون مكافحة الفساد والسيطرة على المال السياسي الفاسد وحصر السلاح بيد الدولة"، موضحا ان "بقاء الامر على حاله سيعيد انتاج ذات المعادلة السياسية الموجودة حاليا على الساحة، لذا فلا جدوى من اجراء انتخابات مبكرة تكون مخرجاتها شبيهه بالعملية السابقة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية: هذه نتائج الانتخابات في ظل الوضع الراهن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة نيابية: هذه نتائج الانتخابات في ظل الوضع الراهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).