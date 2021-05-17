الجيش التركي يقصف شمال دهوك بالقنابل الفسفورية

2021/05/17 | 21:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قال شهود عيان ، إن قوات الجيش التركي المتمركزة في مجمع سيريا شمالي دهوك، أطلقت عصر اليوم، قذائف مدفعية استهدفت جبل كورزار المطل على ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية.

وأكد الشهود أن القصف تسبب بخوف وهلع بين سكان المنطقة، مرجحين أن القصف استهدف احد انفاق التي يحتمي فيها عناصر حزب ال...

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