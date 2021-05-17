2021/05/17 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أسبوعين هزّ زعيم المافيا التركي، سادات بكر الداخل التركي، بعد نشره لتسجيل مصور عبر قناته في "يوتيوب"، وجه فيه اتهامات "مثيرة للجدل" لأسماء سياسية وحزبية معروفة في البلاد بالوقوف وراء أعمال غير قانونية، وأخرى تتعلق بانتهاكات وممارسات غير مشروعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سادات بكر.. الرجل الغامض يهز تركيا بخمسة تسجيلات مصورة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سادات بكر.. الرجل الغامض يهز تركيا بخمسة تسجيلات مصورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).