قادمة من الكويت.. المنافذ تعلن دخول 14 صهريج أوكسجين إلى العراق

2021/05/17 | 21:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، دخول 14 صهريج أوكسجين طبي من الجانب الكويتي.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيار 2021)، إنها "سهّلت دخول 14 صهريجا محملة بـ280 طناً من الأوكسجين قادمة من الكويت".

وأضافت، أن "الحمولة المذكورة دخلت البلاد لصالح وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا، عبر منفذ سفوان الحدودي".

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