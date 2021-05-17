سفير العراق لدى الهند: نيودلهي ترفض نقل متوفينا بكورونا الى بغداد

2021/05/17 | 21:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف السفير العراقي في الهند، فلاح عبد الحسن، اليوم الاثنين، حقيقة تسجيل إصابات في صفوف العراقيين العالقين بالهند بالسلالة الهندية، فيما أكد أن السلطات الهندية ترفض نقل المتوفين العراقيين لبلادهم.وقال عبد الحسن، في تصريح صحفي، إنه “لا توجد معلومات لدى السفارة العراقية في الهند عن إصابة عراقيين بالسلالة الهندية ولم يردنا شيء […]

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