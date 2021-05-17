مايكروسوفت: الاقتصاد الرقمي فرصة لإنعاش اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

2021/05/17 | 21:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: قالت أمروت عبد الله، المديرة الإقليمية لـمبادرة مايكروسوفت من أجل إفريقيا، إنه بمقدور اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تغيير أوضاع الملايين من الأفارقة نحو الأفضل.وأضافت "أمروت"، أن التكنولوجيا هي الحل في خضم التحديات …

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