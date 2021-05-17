2021/05/17 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أليسون يقود ليفربول لإسقاط وست بروميتش بهدف إعجازي ميسي ورونالدو في معسكر واحد بنهائي الأبطال { لندن- وكالات: أيام قليلة تفصلنا عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة في 29 مايو/آيار الجاري، بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، على ملعب دراجاو بمدينة بورتو البرتغالية.وكان مانشستر سيتي قد تخطى عقبة باريس سان جيرمان، في نصف النهائي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي ورونالدو في معسكر واحد بنهائي الأبطال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي ورونالدو في معسكر واحد بنهائي الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).