2021/05/17 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة غير مسبوقة يقف وراءها مبدع مختلف كل الوطن..(منطقة حمراء) – كافي لازم بغداد نحن امام عمل عراقي مختلف هذه المرة يكاد ان يكون في مصافِ الدراما السورية او المصرية وحتى التركية وربما تفوق عليها.قصة غير مسبوقة ذات معنى كبير وجذاب يقف خلفها مخرج وممثل مختلف صهرته خبرته المعرفية والفنية في انجاز هذا المسلسل غير […]

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