2021/05/17 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بليزرز يرسل ليكرز إلى ملحق الصعود في دوري السلة الأمريكي { واشنطن- وكالات: أحرز سي.جيه ماكولوم 24 نقطة لينتزع بورتلاند تريل بليزرز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوز سهل 132-116 على دنفر ناجتس .وسجل داميان ليلارد 22 نقطة ومرر عشر كرات حاسمة وأضاف يوسف نوركيتش 20 […]

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