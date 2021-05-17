2021/05/17 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه يقدم مساعدات طارئة لأكثر من 51 ألف شخص في شمال غزة، وأطلق نداء للحصول على 46 مليون دولار لدعم عمله هناك.

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر، في بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ في روما مقراً لها: “بالنسبة إلى الأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو فروا منها، فإن أكثر الحاجات الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي هي الغذاء”.



وأضاف: “الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتقديم الدعم هي نقد على شكل قسائم إلكترونية”.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه يدعم تنسيق شحنات مساعدات إنسانية قد تكون في حاجة إلى دخول المنطقة إذا بقيت الحدود مغلقة، لافتاً الى ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة لأن المزارعين غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة غذاء في غزة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة غذاء في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).