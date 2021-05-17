نفط الوسط واربيل ينتصران في دوري الكرة الممتاز

2021/05/17 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حقق فريقا نفط الوسط وأربيل، الاثنين، الفوز على فريقي نفط البصرة والنفط في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتغلب فريق اربيل على ضيفه فريق نادي النفط ، بهدفين مقابل هدف واحد، سجل هدف اربيل الاول حيدر قهرمان في الدقيقة 58 ، وسجل شيركو كريم الهدف الثاني لاربيل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء ، بينما سجل النفط هدف التقليص عن طريق احمد سرتيب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 35 بالمركز الثالث عشر وتجمد رصيد النفط عند النقطة 40 بالمركز الثامن.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نفط الوسط بنتيجة 3-2، وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 53 بالمركز الخامس ، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 30 بالمركز الثاني عشر.

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