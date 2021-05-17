ذي قار: مصرع شاب وطفل في حادثين منفصلين

2021/05/17 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

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كشفت شرطة ذي قار، الاثنين، عن مصرع شاب بحادث سير شمال الناصرية وكذلك انتشال جثة طفل من نهر الفرات في المدينة.

وذكر المصدر لـNRT عربية (17 ايار 2021)، ان "شرطة ذي قار سجلت حادثين منفصلين الاول حادث دهس شاب يبلغ من العمر 28 سنة وهو من سكنة قضاء الغراف شمال الناصرية فارق الحياة بعد نقله الى المشفى،" موضحا ان "العجلة المسببة للحادث نوع كيا اوبتيما تم توقيف سائقها ."

واضاف المصدر ان "الشرطة سجلت حادث غرق لطفل يرمز لاسمه (ع م ف) يبلغ من العمر 8 سنوات بعد سباحته في احد الانهر قرب المستشفى التركي وسط الناصرية."

واشار انه "تم نقل الطفل الى دائرة الطب العدلي و تقدم ذويه بشكوى ضد اثنين من اصدقائه وبأنتظار مجريات التحقيق.

وافاد مصدر أمني في ذي قار، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمصرع طفل نتيجة احتراقه بالماء الحار شمال الناصرية.

وقال المصدر لـNRT عربية (17 ايار 2021) أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات توفي نتيجة احتراقه بالماء الحار في قرية مويلحة بقضاء الدواية شمالي مدينة الناصرية."

واضاف المصدر أن "الطفل بقي ثلاثة ايام في منزله يعالجه ذويه دون نقله للمستشفى مما ادى لتأزم وضعه الصحي ووفاته."

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