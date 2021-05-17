الشابندر يكشف عن تدهور شديد بالحالة الصحية لمختطف عراقي يحمل الجنسية البريطانية

2021/05/17 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السياسي العراقي عزت الشابندر عن معلومات وصفها بالعاجلة حول الحالة الصحية لمختطف عراقي يحمل الجنسية البريطانية.

الشابندر أشار في تغريدة على تويتر، الى تسريبات تتعلق بتدهور شديد في الحالة الصحية لمحمد خاتمي، مضيفا ان المختطف كان يخضع الى مراقبة طبية منتظمة وعلاج دوائي مستمر في محل اقامته، في حين حمل الشابندر الجهة الخاطفة ومن يقف وراءها كامل المسؤولية عن صحة الرجل وسلامته.

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