تعديل قانون الانتخابات هل يؤثر على الاستحقاق الانتخابي؟!

2021/05/17 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت اللجنة القانونية النيابية ، امكانيـة عرض مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب قبل العاشر من تشرين الاول المقبل .

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح صحفي ان ” الوقت المتبقي لعرض مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لحين موعد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل يسمح بذلك حاليا “، مضيفاً ان ” اغلب المواد والفقرات التي يمكن اعادة النظر بها أو تعديلها في القانون الجديد هي قضايا فنية لا تتعارض مع موعد اجراء الانتخابات، وذلك لوجود بعض التناقضات لاسيما ما تتعلق بنظام التصويت البايومتري”.

واوضح ان ” الجميع يتحدث عن انتخابات بالتصويت البايومتري ، لكن القانون الجديد يسمح بالاقتراع عبر البطاقة الالكترونية السابقة والبطاقة البايومترية ايضا ، لذلك يجب حصر التصويت قانونا بالبطاقة البايومترية “.

ووافقت رئاسة مجلس النواب ، في 16 كانون الاول الماضي ، على طلب نيابي مرفق بتواقيع 75 نائبا عن كتل مختلفة ، لتقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وقررت احالته الى اللجنة القانونية النيابية لانضاج الصياغة القانونية .

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