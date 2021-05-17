مديرية الجوزات: تقديم دراسة للتحول الى الجواز الالكتروني

2021/05/17 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مديرية شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تقديم دراسة للتحول إلى الجواز الإلكتروني، فيما أوضحت أسباب تراجع تصنيف الجواز العراقي.

وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، اللواء أحمد عبد الستار العزاوي، في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك دراسة للانتقال من الجواز الحالي إلى الجواز الإلكتروني، قدمتها المديرية وانتظرت الموقف بشأنها لكن موضوعي الموازنة والوباء عطلا الأمر".

وبشأن الدول التي يسمح لحامل الجواز العراقي دخولها دون فيزا، أوضح العزاوي، أن "الموضوع يتعلق بدائرة الإقامة وليس مديرية الجوازات"، لافتاً إلى أن "هناك دولاً تتعامل بمبدأ المثل، إذ إن الدولة التي يسمح لمواطنيها بدخول العراق دون فيزا ستعامل العراق بالمثل وتسمح لمواطنيه بدخولها أيضاً دون فيزا".

وأكد أن "الجواز العراقي جيد من النواحي الامنية وحتى التفاهمات، اضافة الى أنه من الناحية الفيزيائية لا يمكن تزويره أو تحريفه، فضلاً عن أنه مطابق لمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)".

وحول تراجع تصنيف الجواز العراقي، لفت إلى أن "الجواز يعتمد على استقرار الدولة، وما تسبب بتراجع الجواز العراقي هي الظروف التي مر بها العراق من ويلات وحروب وآخرها الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في السابق".

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