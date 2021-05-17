2021/05/17 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أحد الإرهابيين في الكرمة بالأنبار

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