مديرية الجوازات تقدم دراسة للتحول إلى الجواز الإلكتروني

2021/05/17 | 21:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تقديم دراسة للتحول إلى الجواز الإلكتروني، فيما أوضحت أسباب تراجع تصنيف الجواز العراقي.وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، اللواء أحمد عبد الستار العزاوي، إن “هناك دراسة للانتقال من الجواز الحالي إلى الجواز الإلكتروني، قدمتها المديرية وانتظرت الموقف بشأنها لكن موضوعي الموازنة والوباء […]

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