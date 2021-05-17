واشنطن تؤكد على

2021/05/17 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيتحدث مجددا، الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حول ملف التصعيد مع الفلسطينيين،

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