عندما يعزُّ زمن الحكام الرجال أم فلسطينية تحمل نعش ابنها الشهيد - حسن خليل غريب

2021/05/17 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب غفوت ليلة أمس على صورة أم فلسطينية تحمل نعش ابنها الشهيد الذي سقط في مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني.



وإذا كانت مواجهة الفلسطينيين مستمرة للاحتلال ولم تهدأ إلاَّ لتتفجَّر من جديد، فقد كانت مواجهات ما بعد ثورة القدس، قبل أيام، من أكثر المواجهات حدة وشراسة وبطولة ومعاني ودلالات.



ومن أهم دلالاتها أنها جاءت لتشكل صفعة قوية لطمت وجوه الأنظمة العربية الرسمية بحدة وشدة وصرامة.



أولئك الحكام الذين ناموا ع ......





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