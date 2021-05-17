طريق الهاوية -13- - نادية خلوف

2021/05/17 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف كاان يوم أمس صعباً ، لم يكن لدى عائلتي طعاماً ، حاولت أن أعمل بأي عمل و أجلب لهم وجبة .



لم يكن تعاملهم معي في الماضي جيداً ، لكن الأيام مرت و اكتسبت لقب عانس بامتياز .



كانت أمي تقول لي : " أنت يا مريم سوف تجلبين لنا العار" .



مضى على ذلك عشر سنوات ، وهي اليوم طريحة الفراش، ومهمة العانس هي رعاية عائلتها عقوبة لها .



أما أنا فأقوم برعاية عائلتي بشكل طوعي .



كلنا نشبهك يانوال، ونشبه ياسر .



سمعت البا ......





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