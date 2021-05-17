طريق الهاوية -13- - نادية خلوف


طريق الهاوية -13- - نادية خلوف
2021/05/17 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف كاان يوم أمس صعباً ، لم يكن لدى عائلتي طعاماً ، حاولت أن أعمل بأي عمل و أجلب لهم وجبة .

لم يكن تعاملهم معي في الماضي جيداً ، لكن الأيام مرت و اكتسبت لقب عانس بامتياز .

كانت أمي تقول لي : " أنت يا مريم سوف تجلبين لنا العار" .

مضى على ذلك عشر سنوات ، وهي اليوم طريحة الفراش، ومهمة العانس هي رعاية عائلتها عقوبة لها .

أما أنا فأقوم برعاية عائلتي بشكل طوعي .

كلنا نشبهك يانوال، ونشبه ياسر .

سمعت البا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -13- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق الهاوية -13- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links