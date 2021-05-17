حدود و امتدادات معركة حد السيف في ضوء المواقف الأممية - المهدي بوتمزين

#المهدي_بوتمزين أدَّى إصدرا قرار للمحكة العليا الإسرائلية ، القاضي بترحيل بعض العوائل الفلسطينية من حي الشيخ جراح إلى منطقة أخرى ، و إحلال مواطني الدولة العبرية محلهم ، إلى انتفاضة شعبية في الضفة ، كانت لها ارتدادات في باب دمشق (باب العمود) و المسجد الأقصى ، الذي شهد مواجهات بين الفلسطنيين من جهة و جنود الجيش الإسرائلي و المستوطنين من جانب اَخر .
إن هكذا حدث طارئ يمكن أن يكون القطرة التي تفيض الكأس ، ما ......
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