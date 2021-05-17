شواني: لم يعد هناك اي سلطة لزراعة كركوك لتوزيع الاراضي

واوضح شواني، انه بعد اجتماعنا مع الحكومة الاتحادية مع وزير الزراعة، اخطرتنا وزارة الزراعة بكتاب رسمي رقم 1020 بتاريخ 4/5/2012 جاء فيه: "العمل بقرار الالغاء سيكون بعد حسم مشاكل الاراضي الزراعية في كركوك بشكل جذري من قبل لجنة عليا".
واضاف، انه بعد هذا القرار لن يبقى اي سلطة لدائرة الزراعة بكركوك وتوزيع اراضي الكورد والتركمان على فلاحين اخرين.
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