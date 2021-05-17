الصحة توضح لـ

2021/05/17 | 21:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت وزارة الصحة، عدم الحاجة لطلب استثناءات عقب إلغاء قرار حظر التجوال، مشيرة إلى أنّ المراكز الصحية والمستشفيات مستمرة بمنح لقاح فيروس "كورونا" على مدار أيام الأسبوع.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن في حديث لـ "الترا عراق"، إن "الحاجة للاستثناء وطلب تسهيل وصول حاملي بطاقة اللقاح لتلقي الجرعة الثانية أو الراغبين بتلقي الجرعة الأولى انتفت".

وأضاف حسن، أنّ "جميع المراكز الصحية والمستشفيات ستكون جاهزة لاستقبال أي مواطن يرغب بتلقي اللقاح خلال الدوام الرسمي، وفي ساعات الحظر الجزئي وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأوضحت المتحدثة، أنّ "بعض الجرع المتوفرة الآن مخصصة حصرًا كجرع ثانية للمستحقين، بانتظار وصول شحنات جديدة"، مؤكدة في الوقت ذاته "وصول شحنات كبيرة من بعض أنواع اللقاحات، وتوزيعها على المراكز والمستشفيات لتمنح للراغبين من المواطنين".

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