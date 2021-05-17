النقل : إعادة 308 مواطناً عراقياً من الهند عبر رحلة استثنائية جديدة

2021/05/17 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، إعادة 308 مواطناً عراقياً عبر رحلة استثنائية جديدة نفذها الناقل الوطني قطاع دلهي - الهند.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اليوم إجلاء 308 مواطناً عراقياً من الهند على متن الرحلة الاستثنائية المباشرة التي نفذتها إحدى طائرات الناقل الوطني".

وبين وفقا للبيان إن "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يوماً من قبل فرق وزارة الصحة العراقية فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالمياً".

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