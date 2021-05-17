2021/05/17 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، إعادة 308 مواطنين عراقيين عبر رحلة استثنائية نفذها الناقل الوطني قطاع دلهي الهند.وذكر إعلام الوزارة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” انه “تم اجلاء 308 مواطنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة أكثر من 300 مواطن عراقي من الهند المركز الخبري الوطني.

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