2021/05/17 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، اليوم الإثنين، إن العالم وصل إلى حالة التمييز العنصري في اللقاحات ضد جائحة كورونا.وقال جيبريسوس في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني” إنه “لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة التمييز العنصري في اللقاحات المركز الخبري الوطني.

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