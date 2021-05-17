إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

2021/05/17 | 22:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة نجمه الألماني توني كروس بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة في “الليغا” أمام فياريال.وجاء في بيان النادي الملكي: “يعلن نادي ريال مدريد أن مسحة لاعبنا توني كروس جاءت إيجابية في اختبار فيروس كوفيد-19 الذي أجري له اليوم”.وأضاف البيان: “كان […]

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