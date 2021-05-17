بالأسماء.. واشنطن تعاقب 3 أشخاص لتسهيلهم تمويل داعش

2021/05/17 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركة، وذلك لمساعدتهم في تمويل داعش في سوريا والعراق.

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