وصول أكثر من 300 عراقي من الهند على متن رحلة جوية استثنائية

2021/05/17 | 22:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مساء اليوم الاثنين، وصول 308 مواطنين عراقيين، تم إجلاؤهم من الهند.وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان، أنه “استناداً لتوجيهات وزير النقل، وبعد استجابتهِ لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية […]

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