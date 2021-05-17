وصول أكثر من 300 عراقي من الهند على متن رحلة جوية استثنائية (صور)

2021/05/17 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مساء الاثنين، وصول 308 مواطنين عراقيين، تم إجلاؤهم من الهند.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبين مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيار 2021)، أنه "استناداً لتوجيهات وزير النقل، وبعد استجابتهِ لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الهند بهدف تسهيل إجراءات إعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف انسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا تم تنفيذ هذه الرحلة الاستثنائية بنجاح".

وأضاف حسن، أن "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يوم من قبل فرق وزارة الصحة العراقية فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالمياً".

ونفى السفير العراقي في الهند، فلاح عبد الحسن، في وقت سابق، علم السفارة بتسجيل إصابات في صفوف العراقيين العالقين بالهند بالسلالة المتحورة، فيما أشار إلى أن السلطات الهندية ترفض نقل المتوفين العراقيين إلى بلادهم.

وقال عبد الحسن، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (17 آيار 2021)، إنه "لا توجد معلومات لدى السفارة العراقية في الهند عن إصابة عراقيين بالسلالة الهندية ولم يردنا شيء بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "العراقيين لا يتواصلون مع السفارة عند إصابتهم بالفيروس إن كان من السلالة الأولى أو أي نوع آخر، بل يحاول البعض منهم اخفاء الأمر وتقديم تقارير طبية تثبت خلوهم من الفيروس لغرض السماح لهم بالعودة إلى العراق".

وأضاف، أن "هناك متوفين كانوا مصابين بالوباء وتم اعلام السفارة بسبب حاجة مرافقي المتوفي إلى شهادة وفاة عراقية استنادا لشهادة الوفاة الهندية التي يذكر فيها سبب الوفاة"، مبيناً أن "السفارة في هذه الحالة فقط تكون على علم بالإصابة، أما الحالات الاخرى فلا يتم اعلامها أصلا".

وبشأن حجر العراقيين المصابين بالفيروس في الهند، أوضح عبد الحسن، أن "حجر المصابين في الهند يتم في اماكن السكن وليس في المستشفيات ويتم نقل المصاب للمستشفى فقط في الحالات الصعبة جداً اذا توفر سرير شاغر له، وبعكسه يبقى في البيت لعدم توفر الأسرّة".

وأكد، أن "السفارة العراقية لا تملك احصائية بعدد المصابين بالسلالة الجديدة أو القديمة بين العالقين العراقيين"، لافتاً إلى أن "عدد الوفيات المصابة بالفيروس من المرضى العراقيين تجاوز الست حالات".

وأوضح، أن "السلطات الهندية ترفض السماح بنقل الجثامين الى العراق ويتم دفنها في الهند".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول أكثر من 300 عراقي من الهند على متن رحلة جوية استثنائية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول أكثر من 300 عراقي من الهند على متن رحلة جوية استثنائية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).