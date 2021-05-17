2021/05/17 | 22:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية لاستشهاد حسن كويستاني ورفاقه، اقيمت اليوم الاثنين، مراسم وضع اكاليل من الورد على ضريح الشهيد حسن كويستاني وشهداء بالكايتي، بحضور اعضاء قياديين في الاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مركز 6 تنظيمات سوران ومسؤول مركز 3 تنظيمات اربيل ونواب في برلمان كوردستان عن الكتلة الخضراء، وذلك وفاءا واخلاصا من الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني واعضاء المكتب السياسي والقيادي ولجان حدود مركز 6 سوران.

وقال مسؤول مركز 6 سوران زبير عثمان، هذا العام وبسبب الالتزام بالتعليمات الصحية، كانت مراسم ذكرى شهداء سوران فقط وضع اكاليل من الورد وفاءا لشهداء بالكايتي.

واضاف، ان شهداء بالكايتي والقيادي حسن كويستاني رمز وشهداء للاتحاد الوطني الكوردستاني، وسيبقون في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانهم وسنستمر على نهجهم.

PUKmedia هاوار عباس-بالكايتي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. في ذكرى استشهاد كويستاني ورفاقه) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. في ذكرى استشهاد كويستاني ورفاقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).