حزب الله: الدفاع عن فلسطين والقدس هو دفاع عن كل الأمة

2021/05/17 | 22:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” اللبناني هاشم صفي الدين، اليوم الاثنين، إن “الدفاع عن فلسطين والقدس هو دفاع عن كل الأمة”، مشيرا إلى أن “المعركة وحدت فلسطين وشعوب العالمين العربي والإسلامي”.وفي كلمة له خلال احتفال تضامني مع فلسطين في مدينة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال صفي الدين إن […]

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