2021/05/17 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن ريال مدريد رسميًا، اليوم الإثنين، إصابة نجمه الألماني توني كروس، بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة في الليجا أمام فياريال. ودخل كروس في العزل الصحي منذ يوم الجمعة الماضي، بعد مخالطته أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وغاب عن مباراة أتلتيك بيلباو الماضية.وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر موقعه، أفاد من خلاله بأن نتيجة اختبار كورونا الذي أجراه كروس جاءت إيحابية.وانتهى موسم كروس بشكل رسمي مع ريال مدريد، علمًا بأن مباراة فياريال هي الأخيرة للميرنجي في الموسم الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كروس يغيب عن مواجهة فياريال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كروس يغيب عن مواجهة فياريال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).