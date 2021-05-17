اجلاء وجبة جديدة من العراقيين العالقين في الهند (صور)

2021/05/17 | 22:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النقل، الاثنين، اعادة 308 مواطنا عراقيا عبر رحلة استثنائية نفذها الناقل الوطني قطاع دلهي الهند.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (17 ايار 2021)، انه تم "وصول (308) مواطنا عراقيا من الهند على متن الرحلة الاستثنائية المباشرة التي نفذتها احدى طائرات الناقل الوطني".

وأوضح مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن، انه "استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندرالشبلي وبعد استجابته لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الهند بهدف تسهيل إجراءات اعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف انسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا تم تنفيذ هذه الرحلة بنجاح".

وأضاف حسن، ان "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يوم من قبل فرق وزارة الصحة العراقية فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالميا".

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