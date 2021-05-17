العراق يعطي مبلغا ماليا كبيرا لدولة عربية

2021/05/17 | 22:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سلم العراق، الاثنين، "هبة" مالية تقدر بـ3 ملايين دولار إلى لبنان لمساعدته في تجاوز الظروف التي يمر بها.

وذكرت وسائل اعلام تابعها NRT اليوم، (17 ايار 2021)، ان "وفدا عراقيا كبيرا يضم 12 قائدا عسكريا وضابطا إداريا من وزارة الدفاع، وصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري في بيروت".

وأوضحت، أن "الوفد سيسلم الهبة العراقية المقدرة بثلاثة ملايين دولار إلى قيادة الجيش اللبناني، بناء على ما أقره مجلس الوزراء العراقي لمساعدة لبنان".

يذكر أن العراق قدم خلال الأشهر الماضية مساعدات مستمرة إلى لبنان من المحروقات والمستلزمات الطبية والغذائية لمساعدته في تجاوز الظروف التي يمر بها.

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