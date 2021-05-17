2021/05/17 | 22:38 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارثة بيئية تحل بالرافدين؛ دجلة والفرات.. ما القصة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/17 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارثة بيئية تحل بالرافدين؛ دجلة والفرات.. ما القصة؟) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارثة بيئية تحل بالرافدين؛ دجلة والفرات.. ما القصة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).