إعادة 308 عراقيين عبر رحلة استثنائية من الهند

2021/05/17 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، مساء الاثنين عن وصول ( 308) عراقيين تم اجلائهم من الهند على متن الرحلة الاستثنائية المباشرة التي نفذتها احدى طائرات الناقل الوطني.

وبين مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان، "استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندرالشبلي وبعد استجابتهِ لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الهند بهدف تسهيل إجراءات اعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف انسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا تم تنفيذ هذه الرحلة بنجاح".

وأضاف حسن ان "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يوما من قبل فرق وزارة الصحة العراقية فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالميا".

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