تعقيباً على خطاب الإمام الخامنئي في “يوم القدس العالمي”.. رسائل شكر وتقدير من فصائل المقاومة الفلسطينية إلى قائد الثورة

2021/05/17 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجّهت خمسة فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية رسائل وبيانات مكتوبة منفصلة شكرت فيها قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، على خطابه ومواقفه في “يوم القدس”.وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خمسة فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية وجّهت رسائل وبيانات مكتوبة منفصلة شكرت فيها قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، على خطابه ومواقفه في “يوم […]

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