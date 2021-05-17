تجار المال في لبنان.. تحقيق يكشف خيوط المؤامرة

2021/05/17 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بلدان عدة حول العالم، يتم التداول بالشيك المصرفي في إطار التداولات المصرفية، لكن في لبنان تحوّل إلى وسيلة يقول اقتصاديون إن المصارف تستخدمها لتلغي أكبر قدر ممكن من ديونها من حساب الناس وودائعهم، وسيلة في الظاهر تبدو عفوية، ولكن التعمّق فيها يكشف أنها منظمة كثيراً ونتائجها خطرة، ومن يتحكم بها معروفون بالرغم من تصريحاتهم الكثيرة التي تحاول إبعاد التهمة عنهم، وهو ما خلص إليه هذا التحقيق الاستقصائي.

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