حريق ’ضخم’ في مدينة السليمانية وفرق الإطفاء تستنفر لإخماده (فيديو +صور)

2021/05/17 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اندلعت النيران، مساء الاثنين، في المنطقة التي تقع عند المدخل الجنوبي لمدينة السليمانية وبالتحديد على الطريق المؤدي إلى مطارها الدولي.

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وذكر مراسلنا، (17 آيار 2021)، أن حريقاً اندلع في أراضي ممتلئة بالحشائش اليابسة في المنطقة الواقعة ما بين حيي رابرين وبكره جو، ما ادى إلى انتشار النيران في مساحة واسعة، واستنفار فرق الإطفاء لإخمادها.

وأفاد، بأن الحريق اندلع دون معرفة الأسباب لغاية الآن، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد باستخدام المياه، لمنع انتشار النيران ومنعها من التوجه صوب المباني القريبة من مكان الحادث.

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