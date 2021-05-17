وصول أكثر من 300 عراقي من الهند

2021/05/17 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مساء الاثنين، وصول 308 مواطنين عراقيين، تم إجلاؤهم من الهند.

وبين مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان صادر عن الوزارة أنه "استناداً لتوجيهات وزير النقل، وبعد استجابتهِ لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الهند بهدف تسهيل إجراءات إعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف انسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا تم تنفيذ هذه الرحلة الاستثنائية بنجاح".

وأضاف حسن، أن "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يوم من قبل فرق وزارة الصحة العراقية فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالمياً".

PUKmedia اعلام وزارة النقل

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