2021/05/17 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي منذ أكثر من عشرة أيام، يتعرض الشعب الفلسطيني لواحدة من أشرس الهجمات عنفا وتقتيلا.



فبمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاحتلال القدس الشرقية، هاجمت جحافل متوحشة من الصهاينة، بدعم من جيش الاحتلال، الفلسطينيين المقيمين في المدينة في محاولة متجددة لطردهم من منازلهم وأراضيهم.



وقد تركزت هجماتهم على حي الشيخ جراح المتاخم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة والذي يُعتبر من آخر معاقل المقاومة.



إننا بصدد ح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية تدين الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتطالب بالوقف الفوري لهذا العدوان الجديد (ترجمة) - مرتضى العبيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية تدين الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتطالب بالوقف الفوري لهذا العدوان الجديد (ترجمة) - مرتضى العبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).