الثقافة تبحث مع اليونسكو استعادة بعض المواقع من لائحة الخطر

2021/05/17 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحثت هيئة الأثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والاثار، مع منظمة اليونسكو جهود العراق لاستعادة بعض المواقع من لائحة الخطر.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين أجرى لقاءً افتراضياً مع مي الشاعر مدير ملف الدول العربية لقائمة التراث العالمي، وباولو فونتاني رئيس بعثة اليونسكو في العراق". واضاف، انه "تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، وتطوير العمل المستقبلي ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الميداني، وجهود العراق لاستعادة بعض المواقع من لائحة الخطر؛ بسبب زوال تهديدات داعش لتعود إلى وضعها الطبيعي على لائحة التراث العالمي".

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