العراق: نشاط رياضي يودي بحياة شاب في مقتبل العمر

2021/05/17 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت قيادة شرطة المثنى، الاثنين، انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 25 سنة، مبينة ان الغريق كان يمارس السباحة في نهر العطشان شمالي المحافظة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في شرطة المثنى، المقدم علي الرماحي، لـNRT اليوم، (17 ايار 2021)، ان "قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة المثنى انتشلت جثة غريق يبلغ من العمر 25 سنة في نهر العطشان بقضاء الهلال بعد ان كان يمارس السباحة".

وأضاف الرماحي، ان "فريق الغوص باشر بالبحث عن الغريق وتحديد الاماكن المرشحة في العثور عليه حال ورود معلومات عن وقوع حادث الغرق، وقد ادت جهود البحث إلى انتشال جثته بوقت قياسي حيث استغرقت نصف ساعة، وتم تسليم الجثة الى مركز شرطة الهلال لاتخاذ الاجراءات القانونية حسب الاختصاص المكاني".

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