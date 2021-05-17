رئيس أركان الجيش يتفقد عمليات ديالى ويصدر توجيهاً للقادة والمقاتلين

2021/05/17 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الإثنين 17 أيار 2021، قيادة فرقة المشاة الخامسة في محافظة ديالى".

وقالت وزارة الدفاع في بيان ان "يارالله يرافقه قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية ومدير قسم الاستخبارات في قيادة القوات البرية وعدد من أمناء سر رئاسة أركان الجيش".

واضافت "كان في استقباله قائد الفرقة الخامسة ومجموعة من ضباط ركن القيادة، وقدم قائد الفرقة إيجازاً مُفصلاً عن آخر المستجدات الأمنية وانفتاح القطعات ضمن قاطع المسؤولية، إضافة إلى مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل".وتابعت، "بعدها أجرى جولة تفقدية للقطعات المنتشرة في قاطع المسؤولية، زار خلالها رئيس أركان الجيش لواء المشاة الرابع والسبعين ووحداته، وقدم آمر اللواء إيجازاً عن قاطع المسؤولية للواء وأهم الفعاليات التي يقوم بها اللواء".واشارت الى انه "في ختام جولته التفقدية وجه رئيس أركان الجيش القادة والآمرين والمقاتلين بضرورة تكثيف الجهد الاستخباري ومد جسور المحبة والتعاون مع المواطنين مُشيداً بالجهود الكبيرة للقوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية وفرضها للأمن والأمان والاستقرار في المحافظة".

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