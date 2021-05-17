مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات اللد

2021/05/17 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوفاة إسرائيلي في مدينة اللد يبلغ من العمر 56 عاما، الاثنين، جراء جروح أصيب بها في أعمال عنف شهدتها المدينة، الثلاثاء الماضي

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