2021/05/17 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس هيئة الآثار والتراث، الإثنين، جهود العراق لاستعادة بعض المواقع من لائحة الخطر إلى لائحة التراث العالمي، خلال اجتماع مع فريق عمل اليونسكو.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيار 2021)، أنه "أجرى رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين لقاءً افتراضياً مع مي الشاعر مدير ملف الدول العربية لقائمة التراث العالمي، وباولو فونتاني رئيس بعثة اليونسكو في العراق".

وأضاف البيان، "تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، وتطوير العمل المستقبلي ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الميداني، وجهود العراق لاستعادة بعض المواقع من لائحة الخطر؛ بسبب زوال تهديدات داعش لتعود، إلى وضعها الطبيعي على لائحة التراث العالمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث مع اليونسكو استعادة مواقع من لائحة الخطر إلى التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث مع اليونسكو استعادة مواقع من لائحة الخطر إلى التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).