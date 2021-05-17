فيلم(المترجمة) وشحنات الغضب! - محمد عبد المجيد

2021/05/17 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد شاهدت للمرة الثانية فيلم(المترجمة) لنيكول كيدمان وشين بن، وهو فيلم يستحق التأمل والخروج منه برسائل كثيرة، خاصة عن السلطة المطلقة.في المرة الأولى كان مبارك يحكم مصر وكدت أراه في الفيلم وهو يطلق الوعود قبل أن يتحول إلى حاكم مطلق، ثم لص، ثم ديكتاتور، ثم سجّان للأبرياء ومعذب لأبناء شعبه لثلاثين عاما.في المرة الثانية يحكم مصرَ السيسي الرجل الذي استجاب لملايين المصريين الغاضبين على حُكم الدراويش ......





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