أين المعارضة ؟ - سعيد الوجاني

2021/05/17 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني لنجيب عن السؤال ، يقتضي الامر ان نطرح السؤال الأهم : ماذا نقصد بالمعارضة ؟ وما هي المعارضة ؟منذ ان وجد الكائن البشري على وجه الارض ، وجد معه التناقض والاختلاف الذي كان يؤدي الى نتائج كارثية ...



هذا كان منذ آدم ، وكان قبل آدم ...



فالاختلاف والتناقض حتى على المسائل البسيطة ، خاصة التي لها ارتباط وعلاقة بالعيش ، ومع تطور الأزمنة ، وشيوع المدنية ستتحول هذه التناقضات والاختلافات ، لتخلق ما نسميه ال ......





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