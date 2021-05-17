أين المعارضة ؟ - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني لنجيب عن السؤال ، يقتضي الامر ان نطرح السؤال الأهم : ماذا نقصد بالمعارضة ؟ وما هي المعارضة ؟منذ ان وجد الكائن البشري على وجه الارض ، وجد معه التناقض والاختلاف الذي كان يؤدي الى نتائج كارثية ...
هذا كان منذ آدم ، وكان قبل آدم ...
فالاختلاف والتناقض حتى على المسائل البسيطة ، خاصة التي لها ارتباط وعلاقة بالعيش ، ومع تطور الأزمنة ، وشيوع المدنية ستتحول هذه التناقضات والاختلافات ، لتخلق ما نسميه ال ......
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