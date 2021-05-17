هل يمد فلسطينيو الداخل حبل النجاة للصهاينة؟! - سامي الذيب

2021/05/17 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب أنشر هنا نص وصلني اليوم من فلسطيني من الداخل لن اذكر اسمه لأسباب أمنية.-----------لا بد من النظر على امتداد عقود من السنوات، للاجابة على هذا السؤال.



لكن لاقتراب هذه الحرب من نهايتها، ساختصر بمقولات دون شرح ودون تفصيل.



المنظر الاول يقف فيه صبي تحت العاشرة على طريق الجولان-الساحل، بعد انتهاء حرب السبعة وستين بهزيمة مصر وسوريا.



مارش بطيء لمُصفحات ترفع علم سوريا تجاوز ع ......





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